II... raggio d azione di un preparato medicinale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: II... raggio d azione di un preparato medicinale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPETTRO

Significato/Curiosita : Ii... raggio d azione di un preparato medicinale

Lo spettro visibile, in fisica, è quella parte dello spettro elettromagnetico che cade tra il rosso e il violetto includendo tutti i colori percepibili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con raggio; azione; preparato; medicinale; Infondere coraggio ; Forzal! Coraggio !; Coraggio so come un soldato o un cavaliere; Indica il raggio d una circonferenza; Il monte della Trasfigurazione ; L _ glaciale: film d animazione ; Un abbreviazione degli indici; Ostentazione di se; Simile ad un preparato medico denso e dolciastro; Salume preparato con il gluteo del maiale; La fa muta lo studente impreparato ; Cocktail preparato con succo d arancia e prosecco; medicinale singolo; Un unguento medicinale ; Se ne ottiene una nota tintura medicinale ; Pomata medicinale ; Cerca nelle Definizioni