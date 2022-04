Idrocarburo usato come combustibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idrocarburo usato come combustibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETANO

L'etano è l'unico alcano a due atomi di carbonio; è un idrocarburo alifatico. a temperatura e pressione ambiente è un gas estremamente infiammabile, esplosivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con idrocarburo; usato; come; combustibile; idrocarburo presente nel petrolio greggio; Un idrocarburo olefinico; idrocarburo del petrolio; idrocarburo alifatico; Causato da lesioni fisiche o psichiche; È usato per indicare, enfaticamente, rispetto e ammirazione; Soffietto usato per aizzare la fiamma nel camino; Il grano nero usato per fare i pizzoccheri; Tagliato come il grano; come dire sul momento; Un materiale come la stoppa; Un prode guerriero come Orlando; Una nave per il trasporto di gas combustibile ; Un combustibile derivante dal petrolio; combustibile per caldaie; Il combustibile della spazzatura; Cerca nelle Definizioni