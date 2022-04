Fornisce il latte per la miglior mozzarella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornisce il latte per la miglior mozzarella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUFALA

Significato/Curiosita : Fornisce il latte per la miglior mozzarella

Eccetto che non venga addizionata con latte o panna). ricca di proteine nobili, (circa 8% nella ricotta vaccina), fornisce un residuo di lavorazione detto scotta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bufala (disambigua). una bùfala è un'affermazione falsa o inverosimile, diffusa a prescindere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

