Il formaggio in trecce o bocconcini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il formaggio in trecce o bocconcini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MOZZARELLA

Significato/Curiosita : Il formaggio in trecce o bocconcini

Di quisquina formaggio in crema (piemonte) formaggio pecorino di atri formaggio piave formaggio pressato (lombardia) formaggio puntato o marcetto (abruzzo)...

Assumendo per legge le seguenti denominazioni. "mozzarella di bufala campana": indica la mozzarella di latte bufalino a denominazione di origine protetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

