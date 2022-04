Evitano di scottarsi le dita in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evitano di scottarsi le dita in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRESINE

Significato/Curiosita : Evitano di scottarsi le dita in cucina

Altre definizioni con evitano; scottarsi; dita; cucina; Si evitano con l ascensore; evitano di scottarsi in cucina; Lo sono le persone che evitano qualsiasi cibo di derivazione animale; evitano i gol; Evitano di scottarsi in cucina; Evita di scottarsi in cucina; Evita di scottarsi le dita in cucina; Evitano di scottarsi le dita nel sollevare le pentole; Ha le dita ingiallite; Vendita all incanto a prezzi... stracciati; Una cartella poco gradita ; Coccole che si fanno con dita e unghie; Il metallo componente del sale da cucina ; Lo sformato della cucina francese; Così sono dette le interiora in cucina : __ quarto; Frittelle di farina di ceci della cucina siciliana; Cerca nelle Definizioni