Esattamente così - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esattamente così. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SIC - ECCO



Significato/Curiosità : Esattamente così

Le espressioni "esattamente così" e "sic e ecco" sono modi colloquiali per confermare o sottolineare l'accuratezza o la veridicità di qualcosa. Entrambe le frasi vengono utilizzate per affermare che quanto detto è corretto, preciso o rappresenta esattamente ciò che si intende comunicare. Queste espressioni vengono spesso utilizzate per confermare una risposta, un'informazione o una descrizione in modo diretto e incisivo. Sono un modo informale per esprimere piena concordanza o conferma di ciò che è stato detto o fatto, sottolineando l'assoluta correttezza o coerenza della situazione o dell'affermazione in questione.

Altre risposte alla domanda : Esattamente così : esattamente; così; Determinare esattamente ; Lo è uno strumento che non segna esattamente ; Lo è il racconto che non corrisponde esattamente alla realtà; Eseguito esattamente ; esattamente come richiesto; Non c è : così risponde chi se la passa bene; così è detto il mercato di branzini e calamari; così è la minestra poco brodosa; così sono i leoni di San Marco; così è una giornata nebbiosa; Bruna scura così come la liquirizia lascia la bocca;

Cerca altre Definizioni