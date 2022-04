Distribuiti agli utenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distribuiti agli utenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EROGATI

Significato/Curiosita : Distribuiti agli utenti

Mondo, con indicata la tensione e la frequenza dell'elettricità distribuita agli utenti, oltre al tipo di presa e spina elettrica per impieghi civili/domestici...

Il fondo monetario internazionale (in sigla fmi; in inglese international monetary fund, imf) è un'organizzazione internazionale pubblica a carattere universale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con distribuiti; agli; utenti; distribuiti in più parti; I regali distribuiti nella festa da ballo; Molto comuni e ben distribuiti ; Quattro gol distribuiti equamente fra le rivali; Tagli ato come il grano; Erano agli ordini di Annibale; Lanciano ragli ; Una varietà botanica prodotta dagli agronomi; Genuina e autenti ca... come un anello; Pure, autenti che; Autenti ci, effettivi; Dà luce agli utenti ; Cerca nelle Definizioni