Dichiarato valido - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : OMOLOGATO

Significato/Curiosita : Dichiarato valido

Costituite a loro profitto su ciascuno di essi. il presente articolo è dichiarato valido anche per la repubblica cisalpina. art. 3°. sua maestà l'imperatore...

Sua carrera gtl "abarth". gto, "gran turismo omologato", sigla che identificava le vetture stradali omologate per le competizioni. venne usato per la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con dichiarato; valido; Così è dichiarato chi può svolgere attività fisica; Enunciato dichiarato in partenza; dichiarato , o dal notevole successo; Fu dichiarato sacro da papa Benedetto XIV; Non valido ; valido solo in principio; La carrozzina dell invalido ; valido , valoroso; Cerca nelle Definizioni