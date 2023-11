La definizione e la soluzione di: Detto latino: Mors tua, vita __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MEA

Significato/Curiosita : Detto latino: mors tua vita

Riferimento. la locuzione latina mors tua vita mea, di origine medioevale, significa morte tua, vita mia (o: la tua morte (è) la mia vita). al di là del tono... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

