Deperito per gli stenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deperito per gli stenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PATITO

Significato/Curiosita : Deperito per gli stenti

Agli internati di etnia slava, dei quali un gran numero perì di stenti e malattie. per converso, oltre 3.500 ebrei fuggiti dagli ustascia croati e ivi...

Il mondo di patty (patito feo) è una telenovela argentina prodotta da ideas del sur e trasmessa dal 10 aprile 2007 al 3 novembre 2008 sul canale argentino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

