Dea della giustizia - Cruciverba

Dea della giustizia.

Soluzione 6 lettere : ASTREA

Significato/Curiosita : Dea della giustizia

Dell'antica grecia (mitologia greca), la dea della giustizia. figlia di zeus (e) e di temi (µ) in esiodo, la dea è annoverata tra le ore (a) e quindi...

Figlia di astreo e di eos. astrea era sorella di pudicizia che lasciò la terra insieme a lei quando finì l'età dell'oro. astrea era la dea vergine dell'innocenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

