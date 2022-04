La copia di certi documenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La copia di certi documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La copia di certi documenti

la dichiarazione di conformità (nota come dico), in italia, è un documento, o un insieme di documenti, con cui si dichiara che un bene (per esempio un...

Stretta la duplice alleanza con la quale i due sovrani si promettevano vicendevole sostegno in caso di aggressione russa. la firma della duplice alleanza...