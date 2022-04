Il computer... in una mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il computer... in una mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALMARE

Significato/Curiosita : Il computer... in una mano

Personal computer (dalla lingua inglese, in italiano letterale “calcolatore personale” oppure “elaboratore personale”, solitamente abbreviato in pc) è un...

Un computer palmare (detto anche palmare), spesso indicato in lingua inglese con la sigla pda (personal digital assistant), o con l'ormai desueto termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con computer; mano; Il computer che si piega su se stesso; Periferica del computer usata per scrivere; La cam inserita nel computer ; Grande centro Usa per la produzione di computer ; In cima alla mano ; Tipico pane intrecciato di paesi germano foni; Lo firmano entrambe le parti; Casa già pronta per essere abitata: __ in mano ; Cerca nelle Definizioni