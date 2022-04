Ha il comando di un plotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il comando di un plotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ha il comando di un plotone

Fucilazione è un metodo di esecuzione capitale compiuto con armi da fuoco, in cui uno o più individui — definiti nella fattispecie plotone d'esecuzione...

Militare distintivo per paramano di sottotenente dell'aeronautica militare distintivo per controspallina di sottotenente dell'arma dei carabinieri distintivo...