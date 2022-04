La città còrsa di fronte all isola d Elba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città còrsa di fronte all isola d Elba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BASTIA

Significato/Curiosita : La citta corsa di fronte all isola d elba

L'isola d'elba è un'isola situata tra il canale di piombino a est, a circa 10 chilometri dalla costa, il mar tirreno a sud e il canale di corsica a ovest...

– se stai cercando altri significati, vedi bastia (disambigua). bastia (pronuncia italiana e corsa bastìa [bas'tia], francese [bas'tja], in epoca romana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

