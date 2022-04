Caratterizza chi non transige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza chi non transige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RIGOROSITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza chi non transige

L'analisi. la loro personalità, spesso, non può prescindere da serietà, rigorosità, organizzazione, ordine, precisione, perfezionismo e attenzione ai dettagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

