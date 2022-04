Fu a capo dell Egitto prima di Mubarak - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu a capo dell Egitto prima di Mubarak. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SADAT

Significato/Curiosita : Fu a capo dell egitto prima di mubarak

Guerra d'attrito fra egitto e israele, voluta da jamal abd al-nair, mubarak fu nominato direttore dell'accademia aeronautica e capo di stato maggiore delle...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sadat (disambigua). muammad anwar al-sadat (ipa: [mæ'hæmmæd 'nw essæ'dæt]) (in arabo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Importante capo apache; Il capo della tipografia; Un copricapo senza visiera; Un capo di governo; La Leofreddi dell a televisione; Si canta sotto il balcone dell amata; La sommità dell Himalaya; Dea dell a giustizia; Il fango del Nilo che fertilizzava l egitto ; Fertilizza l egitto ; Mastodontica... come un opera nell antico egitto ; L egitto ; Materia prima per bozzetti plastici; Si leggono prima degli articoli; Bel fiore prima verile di bosco; Viene prima del ritornello in una canzone; Il predecessore di mubarak ; Fu presidente tra Nasser e mubarak ;