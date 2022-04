Blocca la finestra della cella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blocca la finestra della cella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GRATA

Significato/Curiosita : Blocca la finestra della cella

Rimase ucciso, la direzione della prigione rafforzò la sicurezza del blocco d. l'"ornitologo di alcatraz" rimase nella cella 42 del blocco d in isolamento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi grata (disambigua). grata (... – ...; fl. seconda metà iv secolo) fu una delle figlie dell'imperatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con blocca; finestra; della; cella; blocca il Paese; blocca la nave; blocca chi gioca al fipper; blocca ogni attività lavorativa; Impedisce di uscire dalla finestra della cella; Ai due lati di una finestra ; La finestra del confessionale; __ Kelly ne La finestra sul cortile; Il nome della moglie; Il sistema di controllo della velocità media in autostrada; Il cuore della rosa; Il monte della Trasfigurazione; Si mette sotto l ascella ; Li cancella l amnesia; Hanno un tratto cancella bile; La navicella del telaio; Cerca nelle Definizioni