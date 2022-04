Un arnese per picnic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arnese per picnic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : APRISCATOLE

Significato/Curiosita : Un arnese per picnic

Chiocciole, come si ritrova in varrone; più tardi la parola prese a indicare un arnese con punta che serviva a cavare i molluschi fuori dal guscio, come avverte...

il primo apriscatole elettrico apparve nel 1931. ^ apriscàtole in vocabolario, su treccani.it. url consultato il 3/11/2014. ^ apriscatole, su amando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

