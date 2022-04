Si affronta a fatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si affronta a fatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALITA

Significato/Curiosita : Si affronta a fatica

Per sé i buoi. l’impresa gerionica, che è codificata come decima fatica dell’eroe, ben si presta, per la struttura narrativa in forma itineraria e diegetica...

salita in discesa di rosciolo, su avezzanoinforma.it, avezzano informa, 23 ottobre 2016. url consultato il 21 ottobre 2019. ^ indagine sulla "salita in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con affronta; fatica; Si affronta no durante una sfida o un conflitto; L affronta no gli sciatori; affronta da solo i leoni; affronta rono i Curiazi; È usato per indicare, enfatica mente, rispetto e ammirazione; fatica re per raggiungere un obiettivo; Sfatica ti e freddolosi le tengono in tasca; Fu condannato a un inutile fatica ; Cerca nelle Definizioni