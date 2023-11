La definizione e la soluzione di: Un viaggio turistico a tappe su navi attrezzate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROCIERA

Crocieristico induce l'armatore msc a siglare un nuovo contratto con i cantieri francesi per la costruzione di una nuova classe di navi da 90.000 tonnellate, la... Crocieristico induce l'armatore mscsiglarenuovo contratto con i cantieri francesi per la costruzione di una nuova classe dida 90.000 tonnellate, la... Il termine crociera designa sia il viaggio con una nave da crociera utilizzata per scopi ricreativi e turistici, che l'industria che gestisce lo stesso servizio che tali navi offrono ai viaggiatori. Solitamente sono impiegate come nave da crociera motonavi di medie-grosse dimensioni, ed il servizio di crociera ha una durata variabile da una a quattro settimane, durante le quali i clienti vengono intrattenuti a bordo con le varie strutture presenti, soprattutto di tipo sportivo e ricreativo, ma vengono altresì coinvolti in diversi scali nei porti toccati dal pacchetto vacanza, con la possibilità di visitare città d'arte e altri luoghi di richiamo turistico. Il passeggero, comunque, dorme, consuma i pasti e trascorre la maggior parte del tempo a bordo della nave. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un viaggio turistico a tappe su navi attrezzate : viaggio; turistico; tappe; navi; attrezzate; Il viaggio all indietro; Rendono pesante un viaggio ; Capiente borsone da viaggio ; Il Gibson del film viaggio in paradiso; Un piacevole viaggio di porto in porto; Mettersi in viaggio ; Percorso turistico ambientale tra vigneti e terrazzamenti; Centro turistico valdostano; Un centro turistico dell Argentario; Stabilimento balneare : lido = porto turistico : x; Il piacere del settore turistico ; Andare a vedere un sito turistico ; Uno sport a tappe ; Il piano con tappe per realizzare il progetto; Road : piano di lavoro da svolgersi in più tappe ; tappe di una crociera; Materia prima per tappe ­ti; Le tappe del beone; Luogo d approdo per navi ; Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine; Sciabordano contro le navi ; L ormeggio delle navi ; Stabilizzatori delle navi ; Lo raggiungono le navi ; attrezzate per il volo; Strutture attrezzate per ospitare gli anziani; attrezzate per spiccare il volo;

