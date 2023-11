La definizione e la soluzione di: Il Tiziano autore di Venezia è un pesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCARPA

Significato/Curiosita : Il tiziano autore di venezia e un pesce

Suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. tiziano scarpa (venezia, 16 maggio 1963) è un romanziere, drammaturgo e poeta italiano. con il suo romanzo stabat... Suggerimenti dei progettiriferimento 1, 2.scarpa (, 16 maggio 1963)romanziere, drammaturgopoeta italiano. consuo romanzo stabat... La scarpa è un accessorio del vestiario, che riveste e protegge il piede e permette a chi lo indossa di camminare più facilmente su ogni superficie. È solitamente realizzata in stoffa, cuoio o vari materiali sintetici ed è costituita da una parte inferiore che poggia a terra, la suola, e da una parte superiore più o meno estesa, detta tomaia, che ricopre il dorso del piede fino all'altezza del malleolo. Una scarpa può avere la suola piatta o essere dotata di un tacco, che conferisce una maggiore altezza a chi la indossa. La tomaia può essere dotata di una stringatura, la quale permette alla calzatura di aderire più strettamente al piede che la indossa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

