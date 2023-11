Provate, nutrite

Circuiti della f1 sono stati criticati per la riduzione delle emozionidai classici tracciati come spa e imola. il rifacimento del circuito di...

Il termine concepito indica il prodotto del concepimento; viene usato principalmente in campo giuridico, al fine di riconoscere alcuni diritti al concepito, e, in campo bioetico, in relazione soprattutto al tema controverso dell'aborto e della contrapposizione tra il cosiddetto diritto alla nascita e i diritti delle donne alla libera scelta di continuare o interrompere la propria gravidanza. In Italia tale termine viene usato in molte autorevoli pubblicazioni.