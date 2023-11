La definizione e la soluzione di: Ortaggio per l insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CETRIOLO

Significato/Curiosita : Ortaggio per l insalata

Comune, per insalata si intende spesso la variante più semplice di questa ricetta, la cosiddetta insalata verde, preparata solamente con ortaggi crudi in... Comune,si intende spesso la variante più semplice di questa ricetta, la cosiddettaverde, preparata solamente concrudi in... Il cetriolo (Cucumis sativus L., 1753 ) è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, originario dell'Asia orientale e meridionale. È una pianta strisciante o rampicante quando trova dei supporti, ai quali si attacca attraverso i cirri prodotti dai fusti e dai rami (vedi anche Melone). Il fusto, quadrangolare, è peloso con coste più o meno evidenti. Le foglie, piuttosto grandi, sono palmato-lobate, con lungo picciolo, verde scuro e ruvide. I fiori gialli a cinque lobi, non molto grandi, sono unisessuali, portati dalla stessa pianta (pianta monoica), i maschili a gruppi di circa cinque soggetti, i femminili sono solitari o a coppie. La verdura è una bacca polposa ricca d'acqua. In Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto il cetriolo è conosciuto anche con il termine cocomero per derivazione dalle lingue lombarda, piemontese, ligure e veneta. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ortaggio per l insalata : ortaggio; insalata; L ortaggio a spicchi; L ortaggio preferito da Bugs Bunny; Un ortaggio poco apprezzato; L ortaggio ottimo alla giudìa; Comune ortaggio ; L ortaggio cappuccio; Un insalata eterogenea; Erba da insalata ; Erba per l insalata ; Lo è un insalata senza olio né sale; Un insalata di frutta; Ciuffi d insalata ;

Cerca altre Definizioni