Insieme di reazioni e giudizi, può essere aperta

Soluzione 9 lettere : MENTALITÀ

Significato/Curiosita : Insieme di reazioni e giudizi puo essere aperta

Il giudizio universale è un affresco di michelangelo buonarroti, realizzato tra il 1536 e il 1541 su commissione di papa clemente vii per decorare la parete... Iluniversaleun affrescomichelangelo buonarroti, realizzato tra il 1536il 1541 su commissionepapa clemente vii per decorare la parete... Il termine mentalità si trova usato verso il 1900 con il significato odierno di generica concezione del mondo e di un substrato psicologico riferito a un individuo, a un gruppo sociale o agli appartenenti ad una data civiltà in un certo periodo storico. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

