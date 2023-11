La definizione e la soluzione di: Diede nome a un sistema di lettura per i non vedenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRAILLE

Significato/Curiosita : Diede nome a un sistema di lettura per i non vedenti

Il Braille è un sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti, messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo.

