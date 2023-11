La definizione e la soluzione di: Colui che sperimenta un attività per primo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APRIPISTA

Significato/Curiosita : Colui che sperimenta un attivita per primo

Propria che di tutto ciò che sperimenta e conosce in vita, per effetto della sua nascita immersa nel sasara e per l'adesione alla credenza in un sé imperituro... Apripista – nella musica, la prima canzone di un album discografico

– nella musica, la prima canzone di un album discografico Apripista – nello sci, l'atleta che percorre per primo un percorso di una gara, senza parteciparvi, prima del passaggio degli atleti con finalità agonistiche

– nello sci, l'atleta che percorre per primo un percorso di una gara, senza parteciparvi, prima del passaggio degli atleti con finalità agonistiche Apripista – mezzo meccanico per lo spostamento della terra Propriadi tutto ciòe conosce in vita,effetto della sua nascita immersa nel sasara el'adesione alla credenza insé imperituro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

