La definizione e la soluzione di: Attenuato come un sentimento represso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOPITO

Significato/Curiosita : Attenuato come un sentimento represso

Sopita Tanasan (thail. ; Provincia di Chumphon, 23 dicembre 1994) è una sollevatrice thailandese, vincitrice della medaglia d'oro olimpica nella categoria 48 kg ai Giochi di Rio de Janeiro 2016.

