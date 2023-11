La definizione e la soluzione di: Alberi dal tronco resinoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PINI

Significato/Curiosita : Alberi dal tronco resinoso

resinoso del pino (in inglese pine pitch canker) è una malattia fungina virulenta e incurabile che colpisce gli alberi di genere pinus, causata dal fungo... del pino (in inglese pine pitch canker) è una malattia fungina virulenta e incurabile che colpisce glidi genere pinus, causatafungo... Agnese Pini (Carrara, 5 marzo 1985) è una giornalista italiana, dal 1º agosto 2019 direttrice del quotidiano fiorentino La Nazione. Dal 1º luglio 2022 è direttrice dei quotidiani editi dal gruppo Monrif: oltre alla Nazione, anche Il Giorno, Il Resto del Carlino, Il Telegrafo e Quotidiano Nazionale . Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Alberi dal tronco resinoso : alberi; tronco; resinoso; alberi da frutto della Val di Non; alberi delle conifere; alberi dal legno bianco; Lunga talea ricavata da rami piuttosto grossi di pioppi salici e altri alberi ; I giacigli fissati fra due alberi ; Esotico termine per il cambiamento di colore degli alberi in autunno; Copricapo arabo a tronco di cono; Il tronco umano; Legno ricavato dalla parte più interna del tronco ; Un tronco sonoro; Barchetta scavata in un tronco ; L area del tronco d albero ad altezza d uomo; Ha il tronco resinoso ; Bosco resinoso ; Albero resinoso ; Un bosco resinoso ; Albero dal tronco resinoso ;

Cerca altre Definizioni