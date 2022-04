La zona di diffusione d una specie animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona di diffusione d una specie animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AREALE

Significato/Curiosita : La zona di diffusione d una specie animale

Centrale, è utilizzato per la carne, il grasso, il latte, la lana e come animale da trasporto. quasi tutti i cammelli sono oggi animali domestici, ma in mongolia...

Continua evoluzione. la prima distinzione da fare è tra areale "primario" e "secondario". areale primario è quello che storicamente è occupato dalla specie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

