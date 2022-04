Tributi elementi delle finestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tributi elementi delle finestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMPOSTE

Significato/Curiosita : Tributi elementi delle finestre

Se stai cercando l'elemento architettonico, vedi abaco (architettura). disambiguazione – se stai cercando lo schermo delle finestre, vedi imposta (schermo)...

Al modo di pagamento: imposte in moneta, o imposte in natura (in disuso). metodo di riscossione: imposte di contingente e imposte di quotità. lo stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

