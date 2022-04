Tifa la squadra bianconera di Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tifa la squadra bianconera di Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : JUVENTINO

Significato/Curiosita : Tifa la squadra bianconera di torino

Nel 1994, quando la juventus inizia a coltivare l'idea di costruire uno stadio di sua proprietà. in quel periodo la squadra bianconera gioca le sue partite...

Provare finalmente a festeggiare, come nelle parole del vicepresidente juventino roberto bettega, una «vera» vittoria. dall'altra parte l'ajax, campione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con tifa; squadra; bianconera; torino; Sostenuti a voce, tifa ti; La città inglese in cui si tifa per lo United; Vi si tifa Spal; tifa per un undici bianco azzurro; Il colore della squadra del Livorno; La più blasonata squadra di calcio parigina; squadra di calcio di Madrid... non Real; La squadra di calcio allenata da Maurizio Sarri; La squadra bianconera di Torino; I supporter della Vecchia Signora bianconera ; Squadra di calcio bianconera ; Una squadra bianconera ; Motorino simile alla Vespa; __ Reale: maestosa reggia nei pressi di torino ; torino sulle auto; Ottorino , architetto udinese del 900; Cerca nelle Definizioni