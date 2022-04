Termina quando si mette giù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termina quando si mette giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHIAMATA

Significato/Curiosita : Termina quando si mette giu

Le mette sul tavolo e "apre", se ha abbastanza punti per farlo. per terminare il turno è necessario scartare, anche nella mano in cui si termina il gioco...

chiamata efficace chiamata di emergenza chiamata di procedura remota chiamata di sistema avviso di chiamata indicativo di chiamata trasferimento di chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con termina; quando; mette; Quello di lavoro può essere a tempo determina to; Tempo Determina to; termina col comignolo; Il complesso degli animali d una determina ta regione; quando è rosso... non si passa; Lo si prova quando si rimane meravigliati; Si dice fischino quando qualcuno parla di noi; Si fanno spesso quando si ha il raffreddore; Giustificazione che permette di essere perdonati; mette re in ridicolo: esporre al pubblico __; Apertura che permette il passaggio di aria; Promette va fedeltà al suo signore nel Medioevo; Cerca nelle Definizioni