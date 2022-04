Tenere duro e non cedere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenere duro e non cedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RESISTERE

Significato/Curiosita : Tenere duro e non cedere

Particolarmente duro; la situazione non subì grandi mutamenti nel corso del 1917, essendo i russi immobilizzati dai disordini in corso in patria e gli ottomani...

Figlio l'autore dice di sì, anche se resistere a queste spinte non serve a niente. originali walter siti, resistere non serve a niente, rizzoli, milano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con tenere; duro; cedere; Si usano per tenere legati i cani in passeggiata; Striscia di stoffa per sostenere le calze; Ottenere un successo strepitoso; Prendere e tenere stretto con forza; duro , indeformabile; Cosi è un tipo duro e che non molla facilmente; La dote di chi tiene duro ; Cappelli: cultivar di grano duro autunnale; Ordinato nel procedere ; Chiedere... senza cedere ; Procedere velocemente; Può precedere frattempo; Cerca nelle Definizioni