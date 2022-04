Sorprendere, meravigliare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorprendere, meravigliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sorprendere, meravigliare

Giuseppe jappelli). lo spazio è stato concepito proprio per poter sorprendere e meravigliare il visitatore. il giardino è costituito da diverse zone: aree...

Di scena è una svolta improvvisa nello sviluppo della trama, usata per stupire il lettore o per mantenerne vivo l'interesse. nel caso in cui la svolta...