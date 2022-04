Soggetto di diritto: persona __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soggetto di diritto: persona __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIURIDICA

Significato/Curiosita : Soggetto di diritto: persona __

Un soggetto di diritto indica un soggetto passibile di essere titolare di rapporti giuridici attivi e/o passivi. il primo a delineare il concetto di persona...

In generale, vedi ente (diritto). una persona giuridica è un soggetto di diritto. la persona giuridica è costituita da: un elemento materiale (o substrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

