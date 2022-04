Società informatica fondata da Bill Gates nel 1975 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Società informatica fondata da Bill Gates nel 1975. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MICROSOFT

Significato/Curiosita : Societa informatica fondata da bill gates nel 1975

bill gates, all'anagrafe william henry gates iii (seattle, 28 ottobre 1955), è un imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense. è...

microsoft corporation (in precedenza micro-soft company, comunemente microsoft) è un'azienda multinazionale d'informatica con sede a redmond nello stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

