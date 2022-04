Siede accanto a sé in classe: __ di banco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Siede accanto a sé in classe: __ di banco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMPAGNO

Significato/Curiosita : Siede accanto a se in classe: __ di banco

Professoressa di lettere entra in aula e assegna un tema su foscolo. davide prova a chiedere aiuto a lisa, che siede nel banco accanto, ma lei, memore...

compagno o aiutante - espressione gergale per un caro compagno o collega (non necessariamente nella narrativa) che è, o generalmente considerato, subordinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

