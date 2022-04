Un salottino per chi ama le sigarette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un salottino per chi ama le sigarette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FUMOIR

Significato/Curiosita : Un salottino per chi ama le sigarette

Di sangue. un corpo è stato trascinato fin dentro un salottino di prove. si tratta di un'altra vittima, strangolata e sistemata accanto ad un manichino...

Animali (animal farm, 1945) 1984 (nineteen eighty-four, 1948) una storia da fumoir (incompleto) (a smoking-room story, 1949) un'impiccagione o un impiccato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

