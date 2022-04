Il rimorso di non aver fatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rimorso di non aver fatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIMPIANTO

il rimorso è un'emozione sperimentata da chi ritiene di aver tenuto azioni o comportamenti contrari al proprio codice morale. il rimorso produce il senso...

Vergognoso. il rimpianto si manifesta per azioni che si volevano fare e che non si sono fatte. in letteratura e in retorica il rimpianto è anche una forma...

