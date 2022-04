Quello d Aleppo è comunissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello d Aleppo è comunissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PINO

Significato/Curiosita : Quello d aleppo e comunissimo

Universale ma anche di trattati di etica e sulla organizzazione dell'impero e, infine, na'ima di aleppo (m. 1716) e gevdet pascià (m. 1895), che rivestirono...

(disambigua). disambiguazione – "pino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pino (disambigua). pino (pinus l., 1753) è il nome comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

