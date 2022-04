Quelli domiciliari sono una detenzione in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli domiciliari sono una detenzione in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARRESTI

Significato/Curiosita : Quelli domiciliari sono una detenzione in casa

Arresti domiciliari. la detenzione domiciliare è quell'istituto che consente al condannato ad una pena detentiva di scontare detta pena, o una parte di...

arresti domiciliari (film 2000). disambiguazione – se stai cercando la misura alternativa alla detenzione, vedi detenzione domiciliare. gli arresti domiciliari... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con quelli; domiciliari; sono; detenzione; casa; I peggiori sono quelli inconsulti; quelli da villano indispongono; Sono numerosi quelli fissati al palamito; Ci sono quelli a pendolo e a cucù; Quelli domiciliari impediscono di uscire di casa; Si può essere condannati a quelli domiciliari ; sono originari di Budapest e Seghedino; Lo sono le persone con gli assi visivi divergenti; Le 5 di Milano del 1848 sono passate alla storia; Così sono dette le interiora in cucina: __ quarto; Nella lingua italiana sono a, e, i, o, u; Un luogo di detenzione ; Luogo di detenzione ; Luogo di detenzione pe soldati; Luoghi di detenzione , prigioni; casa già pronta per essere abitata: __ in mano; L insieme dei mobili di una casa ; La casa tedesca del gruppo Stellantis; La casa del coccodrillo; Cerca nelle Definizioni