Quella di mano serve a presentarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di mano serve a presentarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRETTA

Significato/Curiosita : Quella di mano serve a presentarsi

Da bachi da seta; il bozzolo può presentarsi in 5 diversi colori. si narra che la nascita della bachicoltura si debba a un'imperatrice, ma probabilmente...

stretta – tempo più veloce (accelerando) che conclude un pezzo musicale stretta – stress idrico che colpisce le coltivazioni cerealicole stretta del credito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con quella; mano; serve; presentarsi; Pelle dura... come quella del limone; quella del riccio è raccontata da Muriel Barbery; È rossa quella di Prada; È nota quella di Kariba; Lo firmano entrambe le parti; Casa già pronta per essere abitata: __ in mano ; Organo umano sede del pensiero; L ovino usato per l abbacchio romano ; Quella sul lavore serve a evitare incidenti; Lo è un comportamento che serve ad arruffianare; serve per volare; serve per legare; Il pericoloso ripresentarsi di un’epidemia; A quello di lavoro è meglio presentarsi in ordine; Mancare a un appuntamento, non presentarsi ; Non presentarsi ... alla guerra!; Cerca nelle Definizioni