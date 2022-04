Si può scegliere di donarli dopo la morte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può scegliere di donarli dopo la morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORGANI

Significato/Curiosita : Si puo scegliere di donarli dopo la morte

Disambiguazione – "condannato a morte" rimanda qui. se stai cercando il film del 1940, vedi condannato a morte (film). la pena di morte (detta anche pena capitale)...

organi – ex comunità della grecia nella periferia della macedonia orientale e tracia organi liriformi – organi sensoriali degli aracnidi organi di mira... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con scegliere; donarli; dopo; morte; Il male che si deve scegliere fra due; L ha chi... sa scegliere bene; Prediligere, scegliere ; Affligge chi non riesce a vedere e scegliere il bello; Abbandonarli è da incivili; Polvere bianca e profumata usata dopo la doccia; dopo scuola per i ragazzi; Rappresenta il 3° grado, dopo carabiniere scelto; In gara dopo la prima; morte di gruppi di cellule o tessuti corporei; Sottrarre da morte certa; L ignoto dopo la morte ; Lo propone Machiavelli per governare Firenze alla morte di Lorenzo; Cerca nelle Definizioni