Posti auto segnalati da una P - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posti auto segnalati da una P. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARCHEGGI

Significato/Curiosita : Posti auto segnalati da una p

Ferroviarie ecc. spesso si tratta di silos di parcheggi, "palazzi" a più piani che contengono garage e parcheggi a lisca di pesce, realizzati dai comuni con... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

posti cipazione di una scadenza; Edifici composti da molti appartamenti; Opposti alle partenze, negli aeroporti; I quesiti posti dalla Sfinge; Formata da più elementi... come un auto FIAT; auto molto lunga, emblema del lusso fra; Venditore non auto rizzato dalla legge; Il telaio dell auto mobile; segnalati in una nota guida sulla ristorazione; Sui menù vengono segnalati quelli alimentari;