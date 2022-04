La platea regale in francese fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La platea regale in francese fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PARTERRE

Significato/Curiosita : La platea regale in francese fra

Napoli: negli intervalli degli spettacoli i patrioti ballavano la "carmagnola" in platea. negli anni successivi, molti attori ottocenteschi si specializzarono...

il parterre francese raggiunse il suo massimo sviluppo a versailles; questo ispirò poi molti altri parterre simili in tutta europa. il parterre venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con platea; regale; francese; Ultime in platea ; Nei teatri è l ordine di posti sovrastante la platea ; platea lmente zoppi; La capacità di una platea ; Un simbolo regale ; Una dama della cerchia regale ; Una regale abbreviazione; Isola artica canadese dal nome regale ; Impresa straordinaria... alla francese fra; Celebre compositore francese ; Città francese dalla splendida cattedrale; Primo principio della rivoluzione francese fra; Cerca nelle Definizioni