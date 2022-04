Per i Fiamminghi è Aalst - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i Fiamminghi è Aalst. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALOST

Significato/Curiosita : Per i fiamminghi e aalst

aalst (in fiammingo aalst, in francese alost) è una città del belgio, situata nella provincia delle fiandre orientali, vicino al confine con la provincia...

