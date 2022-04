La parte più bassa dell atmosfera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte più bassa dell atmosfera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ECOSFERA

Significato/Curiosita : La parte piu bassa dell atmosfera

Influenzato dalla morfologia dei bacini ed è soggetto alla forza di coriolis. atmosfera biosfera litosfera stratosfera altri progetti wikizionario wikimedia commons...

Giugno 2011. url consultato il 22 ottobre 2021. ^ ecosfera: significato e definizione - dizionari, su ecosfera: significato e definizione - dizionari - la repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con parte; bassa; dell; atmosfera; La parte centrale del nostro continente; parte di una lunga serie; Malattia che fa parte dei disturbi alimentari; parte del corpo artificiale; Lo abbassa il bemolle; Abbassa re di categoria; Di bassa qualità; Un parlottio lamentoso a bassa voce; Arcipelago al largo dell a costa Smeralda: La __; In quello dell e pulci si vende un po di tutto; Il fiore simbolo dell a città di Firenze; Panoramica dell a situazione contabile; In un film di Luis Buñuel c è quello dell a libertà; atmosfera dantesca; Studia l effetto dei pollini sull atmosfera ; Gas raro dell atmosfera ; L atmosfera ... di Virgilio;