Muscolo dietro la tibia - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : POLPACCIO

Doppio; questo solco ospita i tendini del muscolo tibiale posteriore e del muscolo flessore lungo delle dita. la sommità del malleolo mediale è caratterizzata...

Muscoli: il gastrocnemio e il soleo. questa coppia di muscoli è situata al polpaccio, del quale costituisce la maggior parte. è costituito da tre ventri: ventre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con muscolo; dietro; tibia; Conosciuto anche come il muscolo dell anima; Proteina elastica del muscolo ; muscolo della coscia; Contrazione dolorosa, può venire al muscolo stanco; Stoffa che si allunga dietro un abito elegante; Il cameriere dietro il bancone; Crostaceo che si dice cammini all indietro ; Firma dietro all assegno; Prominenza ossea c è quello tibia le e peroneale; Duro... come la tibia ; Con la tibia forma l articolazione del ginocchio; Si accoppia con la tibia ;