Morte di gruppi di cellule o tessuti corporei - Cruciverba

Morte di gruppi di cellule o tessuti corporei.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NECROSI

Significato/Curiosita : Morte di gruppi di cellule o tessuti corporei

Proliferanti: principalmente in tumori epiteliali, mesenchimali, delle cellule del sangue o del tessuto nervoso; secondo l'aggressività e il decorso clinico previsto:...

La necrosi (pronuncia: nècrosi o necròsi) è una forma di morte cellulare in cui le membrane cellulari si sfaldano e gli enzimi cellulari fuoriescono e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

